Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить выборы президента США

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X ответил на обвинение действующего президента США Джо Байдена, раскритиковавшего миллиардера и "его богатых друзей" за якобы намерение "купить президентские выборы", которые пройдут в США в ноябре.
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