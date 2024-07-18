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Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить выборы президента США

Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить выборы президента США

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X ответил на обвинение действующего президента США Джо Байдена, раскритиковавшего миллиардера и "его богатых друзей" за якобы намерение "купить президентские выборы", которые пройдут в США в ноябре.

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