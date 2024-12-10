Запад планирует воевать с Россией до последнего украинца — глава СВР

Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца, а когда они закончатся — планирует заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев и даже немцев, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 10 декабря в интервью российскому журналу «Разведчик».