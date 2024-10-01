Россия и Венесуэла заключат стратегический альянс — Мадуро

Стратегический альянс на ближайшие десять лет планируют заключить Россия и Венесуэла, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 30 сентября в эфире телепрограммы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Televisión.
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