Истоки русофобии: чему учат азиатских мигрантов на родине

Слава Охрименко

надо выселить всех уродов с России ? Это в первую очередь цыган , айзеров , таджиков , узбеков , киргизов и всякий сброд ненавидящие все русских и желающие только одного завладеть землями России .И не забыть еще крымских татар , нет такой нации , это просто турки -6ая вражеская сила против России