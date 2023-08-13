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Истоки русофобии: чему учат азиатских мигрантов на родине

Истоки русофобии: чему учат азиатских мигрантов на родине

Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, любил повторять министр пропаганды Третьего рейха Иозеф Геббельс.

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Комментарии
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Слава Охрименко
надо выселить всех уродов с России ? Это в  первую очередь цыган , айзеров , таджиков , узбеков , киргизов и всякий сброд ненавидящие все русских и желающие только одного завладеть землями России .И не забыть еще крымских татар , нет такой нации , это просто турки -6ая вражеская сила против России
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8 час.
Daddy Bo
И хохлов всех тоже из России погоните, Слава?
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4 час.

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