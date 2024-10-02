Прогноз на отопительный сезон до апреля 2025 сделали синоптики для Сибири

«В целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, в отдельные месяцы – в Уральском федеральном округе и в Якутии», – говорится на сайте Росгидромета.
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