В Приморском крае состоялась тренировка с расчетами ОТРК «Искандер» ВВО

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет.
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