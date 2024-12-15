Противостояние Марса и метеорный поток ждут Землю в первые дни 2025 года

Земля станет ареной для наблюдения редких космических явлений уже в первые дни 2025 года. На первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса, сообщили РИА «Новости» астрономы Московского планетария.