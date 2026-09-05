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Запасы крымских водохранилищ естественного стока за август сократились на 20 млн кубометров

Запасы крымских водохранилищ естественного стока за август сократились на 20 млн кубометров

За последний летний месяц запасы воды в крымских водохранилищах естественного наполнения сократились на двадцать миллионов кубометров, что соответствует обычным многолетним показателям.

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