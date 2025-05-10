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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аркадаг», основанный экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2023-м, выиграл Лигу вызова АФК и сыграет в ЛЧ Азии 2. В финале обыгран «Свайриенг» из Камбоджи

«Аркадаг», основанный экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2023-м, выиграл Лигу вызова АФК и сыграет в ЛЧ Азии 2. В финале обыгран «Свайриенг» из Камбоджи

Клуб из Туркменистана в решающем матче турнира обыграл «Свайриенг» из Камбоджи – 2:1. Он получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов Азии 2 в следующем сезоне.

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