ВАРПЭ: В РФ рыбаки сдерживают цены за счет собственной рентабельности

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в РФ рыбаки нашли способ удержания цен на свою продукцию за счет снижения их рентабельности.
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