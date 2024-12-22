Норвежский политик и экс-игрок Мобашери: «Хотим, чтобы Норвегия добивалась отстранения Израиля. Нужно бойкотировать матчи с ним, если не сможем заручиться поддержкой»

В норвежской газете VG вышла статья от имени бывшего главного тренера сборной Норвегии Эгиля Ульсена, где он призвал Футбольную ассоциацию страны (NFF) добиваться от ФИФА отстранения Израиля от международных турниров.
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