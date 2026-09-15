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Царьград

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Оверчук и Учрал обсудили торговое сотрудничество России и Монголии

Оверчук и Учрал обсудили торговое сотрудничество России и Монголии

В Улан-Баторе Алексей Оверчук и премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая выполнение Временного соглашения между ЕАЭС и Монголией, которое в силе с 22 июля 2026 года.

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