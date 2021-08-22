Те, кто не любит Россию, больше никогда её не увидят

Известный депутат Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии Виктора Золотова, а теперь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес законопроект, возбраняющий въезд в Россию иностранцам-русофобам.