Обзор матчей четвертого дня квалификации Northern Ireland Open 2026

Джордан Браун одолел Жюльена Леклерка и завоевал себе место в основном этапе турнира Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Джордан Браун (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Местный фаворит Джордан Браун гарантировал себе участие в турнире Northern Ireland Open 2026 в Белфасте, одержав убедительную победу над Жюльеном Леклерком со счетом 4-0 во втором отборочном раунде.