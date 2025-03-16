СМИ сообщили об извержении вулкана Левотоби в Индонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. Об этом 16 марта сообщает агентство ANTARA.По словам агентства, вулкан выбросил пепел на высоту 2 км и власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии