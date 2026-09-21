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test mazurok

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🥈Студентка Керченского медколледжа заняла второе место в финале Чемпионата

🥈Студентка Керченского медколледжа заняла второе место в финале Чемпионата высоких технологий Елизавета Китанина стала призёром в номинации «Диагностика, анализ и профилактика профессиональных заболеваний специалистов на железнодорожном транспорте».

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