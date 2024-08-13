«Мы любим смотреть, как убивают москалей»: киевский эфир о наступлении на Курск

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Комментарии
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Сергей Андросов
Эдик, ты красава! Уважаю!
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1 д.
TF
Tatyana Fedotova
Вот в этом наше и отличие. Русские не любят смотреть как умирают даже враги.
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22 час.
NE
Natalia Ernst
Но приятно слышать уху, когда узнаешь, что на усраине замочили следующую порцию иностранных наёмников. Этих мразей мне не жалко. Чем больше - тем лучше.
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20 час.

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