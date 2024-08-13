«Мы любим смотреть, как убивают москалей»: киевский эфир о наступлении на Курск

Вот в этом наше и отличие. Русские не любят смотреть как умирают даже враги.

NE

Natalia Ernst

Но приятно слышать уху, когда узнаешь, что на усраине замочили следующую порцию иностранных наёмников. Этих мразей мне не жалко. Чем больше - тем лучше.