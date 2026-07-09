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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубен Аморим: «Я допустил несколько ошибок в «МЮ. Есть много вещей, который можно было бы сделать лучше, но я многому научился»

Главный тренер « Милана » Рубен Аморим высказался об опыте работы в « Манчестер Юнайтед ». Португальский специалист возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026 года.

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