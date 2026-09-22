В Японии из-за последствий тайфуна погибли три человека

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, два считаются пропавшими без вести во время тайфуна "Дуцзюань", который прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю.
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