Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 792 подписчика

Минобороны РФ: Уничтожено 16 украинских БПЛА над пятью регионами страны

Минобороны РФ: Уничтожено 16 украинских БПЛА над пятью регионами страны

Операции российских сил ПВО привели к успеху — ночью уничтожены 16 украинских беспилотников в небе над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх