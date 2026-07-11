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Джордж Расселл: «В команде «Ф-4» был один инженер и четыре механика. В «Ф-1» ты работаешь с 25 инженерами»

Пилот « Мерседеса » рассказал, как устроены бригады инженеров в различных «формульных» категориях. «Когда я выступал в «Формуле-4», то у меня был один гоночный инженер, который занимался тремя машинами.

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