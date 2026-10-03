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stroim21

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Как я выбирала проект одноэтажного дома из газобетона: практический разбор и чек-лист

Как я выбирала проект одноэтажного дома из газобетона: практический разбор и чек-лист

Когда решение о переезде за город окончательно созрело, передо мной встал вопрос, с которого начинается любое строительство: каким должен быть дом, чтобы в нём хотелось жить каждый день, а не просто ночевать между поездками в город.

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