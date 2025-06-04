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Стало известно о формировании ВС России огневого мешка в Харьковской области

Стало известно о формировании ВС России огневого мешка в Харьковской области

Российские военные начали формировать огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

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