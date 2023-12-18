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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АПЛ подписала жалобу на новый формат клубного ЧМ. ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и желании повысить доход за счет увеличения числа матчей

АПЛ подписала жалобу на новый формат клубного ЧМ. ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и желании повысить доход за счет увеличения числа матчей

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. По информации Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF) – организацией, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.

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