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MotoTeamRussia

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Triumph Tiger 900 2024. Отзыв

Triumph Tiger 900 2024. Отзыв

У британцев не было особой нужды на 2024 год вносить какие-то радикальные изменения, но в моделях Tiger 900 GT и Rally Pro появились несколько важных доработок, сделавших их ещё ярче и привлекательнее на асфальте и на грунте.

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