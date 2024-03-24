Интерпол хочет нам помочь

Гений про злодейства Вот спасибо Интерполу! Без него не справятся, ага. Какое счастье, что он у нас есть! Интерпол заявил о готовности оказать помощь России в расследовании преступления, произошедшего в «Крокус сити холле» в Москве.
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