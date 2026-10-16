Жители Владимирской области за сентябрь 2026 года перевели телефонным мошенникам 77 миллионов рублей, которые выдавали себя за силовиков, чиновников, банковских сотрудников и операторов связи.
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