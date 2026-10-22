Гибридно воюя с 51-й страной мира, Россия держится, наращивает производство и тяжесть залпа. Об этом написал в блоге российский военкор Юрий Котенок, рассуждая о системности и последовательности ударов по Украине.
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