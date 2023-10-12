Депутат Федоров предложил определить тарифы платных парковок

Необходимо определить льготы и тарифы для платных парковок в российских городах, говорится 12 октября в письме члена Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгения Федорова на имя министра транспорта Виталия Савельева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии