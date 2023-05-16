Полеты в Иркутск из Читы начнутся дважды в неделю с 18 июня

Появилась приятная новость для любителей полетов в соседний регион.Telegram-канал аэропорта Читы сообщает о тПоявилась приятная новость для любителей полетов в соседний регионом, что частота полетов из нашего города в Иркутск увеличится с 18 июня.
Появилась приятная новость для любителей полетов в соседний регион.Telegram-канал аэропорта Читы сообщает о тПоявилась приятная новость для любителей полетов в соседний регионом, что частота полетов из нашего города в Иркутск увеличится с 18 июня.
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