Жительнице Волгограда фортануло на "Поле Чудес" Лариса Солнечная выиграла во второй тройке игроков, а потом сразу назвала слово в финале и стала победительницей капитал-шоу! От супер-игры она отказалась.
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Жительнице Волгограда фортануло на "Поле Чудес" Лариса Солнечная выиграла во второй тройке игроков, а потом сразу назвала слово в финале и стала победительницей капитал-шоу! От супер-игры она отказалась.