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Виктор Майгуров: «Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ»

– В какой степени вы можете повлиять на спортсменов? Можете ли вы наложить запрет на интервью со СМИ? Предусмотрена ли система штрафов? – Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ.

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