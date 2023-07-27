Виктор Майгуров: «Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ»

– В какой степени вы можете повлиять на спортсменов? Можете ли вы наложить запрет на интервью со СМИ? Предусмотрена ли система штрафов? – Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ.