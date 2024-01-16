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Как холостякам соответствовать высоким ожиданиям женщин

Как холостякам соответствовать высоким ожиданиям женщин

Не позволяйте удерживать вас от здоровых, счастливых отношенийНе знаю как наши мамы и бабушки относились к свиданиям, но современному поколению проще не начинать отношения или расстаться, если человек не дотягивает до нужной планки.

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