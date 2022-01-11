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Из отрезанных дымом квартир уссурийские пожарные спасли 12 человек

Из отрезанных дымом квартир уссурийские пожарные спасли 12 человек

В Уссурийске произошел крупный пожар в общежитии на улице Штабского. Из задымленных квартир спасатели вывели 12 человек, из которых были 4 ребенка и маломобильный человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление уссурийское управление МЧС.

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