Из отрезанных дымом квартир уссурийские пожарные спасли 12 человек

В Уссурийске произошел крупный пожар в общежитии на улице Штабского. Из задымленных квартир спасатели вывели 12 человек, из которых были 4 ребенка и маломобильный человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление уссурийское управление МЧС.