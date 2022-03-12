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Медиасфера перешла в состояние тотальной информационной войны

Медиасфера перешла в состояние тотальной информационной войны

МОСКВА (ИА Реалист). Непрерывный анализ информационного пространства, начиная с 24 февраля, позволяет зафиксировать кардинальное изменение медиаполя, характерное для состояния тотальной информационной войны и требующее соответствующей адаптации.

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