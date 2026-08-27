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Газета.ру

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У москвички во время зарядки загорелся iPhone 15 Pro Max

У москвички во время зарядки загорелся iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max загорелся во время зарядки в квартире москвички. По словам владелицы Дианы, она пользовалась смартфоном около двух лет, аккумулятор не меняла, а для зарядки применяла оригинальное устройство.

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