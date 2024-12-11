Осуждённый за взятки русский следователь требовал вернуть ему тысячу биткоинов

Экс-следователь Тамбиев пытался добиться возвращения ему свыше тысячи биткоинов.Стало известно, что осуждённый в России за крупную взятку бывший следователь СК Марат Тамбиев пытался через суд добиться возвращения ему изъятых 1031 биткоина.
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