Осуждённый за взятки русский следователь требовал вернуть ему тысячу биткоинов

Экс-следователь Тамбиев пытался добиться возвращения ему свыше тысячи биткоинов.Стало известно, что осуждённый в России за крупную взятку бывший следователь СК Марат Тамбиев пытался через суд добиться возвращения ему изъятых 1031 биткоина.