Израильский министр: пока жителей Газы не переселят, а Сирия не будет разделена, Израиль не остановится

Израильский ультраправый политик, министр финансов страны Бецалель Смотрич заявил, что Израиль прекратит военные действия в секторе Газа только тогда, когда «сотни тысяч» палестинцев будут насильственно переселены, сообщает телеканал Press TV.
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