Сергей Лебедев (Лохматый)т Президент Сербии Вучич сделал то, от чего чуть не остановилось дыхание у украинских активистов – сам назвал причины, по которым Сербия не готова вступить в ЕС Причина оказались такими: санкции ЕС против России, которые Сербия не поддерживает и конечно признание Европой независимости Косово.