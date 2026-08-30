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Двое мужчин на мотоцикле расстреляли прохожих во Франции, один человек погиб

Двое мужчин на мотоцикле расстреляли прохожих во Франции, один человек погиб

Nicolas Serve/EPA/ТАSS Во французском Марселе произошла перестрелка на улицах города, есть жертвы. 30 августа подробности сообщил телеканал BFM TV.

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