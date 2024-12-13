В Республике Башкортостан коммерческий директор строительной компании предстанет перед судом за хищение денежных средств дольщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора ООО «Башстрой», обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.
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