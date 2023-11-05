Строгие запреты и важные дела на праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», отмечаемый 6 ноября Ирэн ОрлонскаяВ этот понедельник, 6 ноября 2023 года, в РПЦ чтут икону Богородицы «Всех скорбящих радость».
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