Строгие запреты и важные дела на праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», отмечаемый 6 ноября Ирэн ОрлонскаяВ этот понедельник, 6 ноября 2023 года, в РПЦ чтут икону Богородицы «Всех скорбящих радость».