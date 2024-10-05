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Критик Маслова оценила новый фильм «Особенности национальной больницы»

В комедии «Особенности национальной больницы», созданной Александром Рогожкиным, идет речь о приключениях молодого педагога из Гамбурга, который приезжает в Санкт-Петербург с целью преподавания немецкого языка в гимназии.

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