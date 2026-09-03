Путин заявил, что система школьного образования в Москве — эталон для России

На пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин назвал московскую модель школы ориентиром для всей страны и отметил необходимость оперативного реагирования на сигналы от граждан о проблемах в образовательной системе.
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