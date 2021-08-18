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Глава СПЧ высказался об отказе БДИПЧ ОБСЕ приехать на думские выборы

Глава СПЧ высказался об отказе БДИПЧ ОБСЕ приехать на думские выборы

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) приехать наблюдателями на думские выборы в России можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела нашей страны.

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