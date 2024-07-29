Министр иностранных дел Израиля сравнил президента Турции с Саддамом Хусейном после того, как тот пригрозил вторгнуться в Израиль

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном после того, как тот объявил о возможном вторжении Турции в Израиль.
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