Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Житель Петрозаводска ответит в суде за жестокое убийство в Смоленске

Житель Петрозаводска ответит в суде за жестокое убийство в Смоленске

Конфликт между двумя компаниями начался в ресторане, а завершился поножовщиной на улице Отдел регионального управления Следственного комитета РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего мужчины на улице Багратиона в Смоленске.

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