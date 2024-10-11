Видео: В Вязьме стартовали подготовительные работы по строительству нового путепровода

Глава района Олег Смоляков опубликовал видео начала работ по замене разрушенного Панинского моста. «Подрядчик приступил к инженерным изысканиям и подготовительным работам на строительной площадке путепровода через железнодорожные пути в районе кожзавода», - сообщил в соцсети Олег Смоляков.
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