Видео: В Вязьме стартовали подготовительные работы по строительству нового путепровода

Глава района Олег Смоляков опубликовал видео начала работ по замене разрушенного Панинского моста. «Подрядчик приступил к инженерным изысканиям и подготовительным работам на строительной площадке путепровода через железнодорожные пути в районе кожзавода», - сообщил в соцсети Олег Смоляков.