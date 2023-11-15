Власти США отказались обсуждать привлечение Украины к ответственности за диверсии на «Северных потоках»

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Леонид Ла Рошель

Как говорил кто-то из прокурорских - Самое главное при поиске преступников/врагов не выйти на самих себя! А то, что это было не под силу ВСУчкам, пиндосы и все остальные отчётливо понимают и поэтому не ищут водоплавающих бандерлохов, способных нырять в легком снаряжении на глубину 80 метров.