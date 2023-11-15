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Военное обозрение

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Власти США отказались обсуждать привлечение Украины к ответственности за диверсии на «Северных потоках»

Власти США отказались обсуждать привлечение Украины к ответственности за диверсии на «Северных потоках»

В западных СМИ продолжает раскручиваться версия о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» спецслужбами Украины.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как говорил кто-то из прокурорских - Самое главное при поиске преступников/врагов не выйти на самих себя! А то, что это было не под силу ВСУчкам, пиндосы и все остальные отчётливо понимают и поэтому не ищут водоплавающих бандерлохов, способных нырять в легком снаряжении на глубину 80 метров.
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