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Пенсионерка без прав насмерть сбила ребенка на переходе в Ангарске

Пенсионерка без прав насмерть сбила ребенка на переходе в Ангарске

vk.ru/Госавтоинспекция Иркутской области В Ангарске Иркутской области пенсионерка на Nissan Qashqai сбила двоих детей на пешеходном переходе, в результате чего один из них погиб.

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