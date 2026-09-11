Пенсионерка без прав насмерть сбила ребенка на переходе в Ангарске

vk.ru/Госавтоинспекция Иркутской области В Ангарске Иркутской области пенсионерка на Nissan Qashqai сбила двоих детей на пешеходном переходе, в результате чего один из них погиб.
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